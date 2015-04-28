Бойовики обстріляли з "Градів" Новоласпу на Донеччині, ситуація в зоні АТО загострилася - штаб

Як повідомляє прес-центр АТО, з 18.00 до опівночі незаконні збройні формування 22 рази обстріляли позиції українських військ вздовж лінії розмежування, застосовуючи важку артилерію та реактивні системи залпового вогню, у тому числі, по мирних громадянах.

В районі міста Авдіївка бандформування відкрили вогонь по позиціях сил АТО із реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град», а з 21.00 до 21.01 випустили пакет «Градів» по населеному пункту Новоласпа Волноваського району.

Читайте такожСили АТО знищили базу бойовиків під ГорлівкоюКрім того, зі 120-міліметрового міномета незаконні збройні формування двічі обстрілювали опорні пункти поблизу Пісків і Опитного, по одному разу - в районі Авдіївки і Чермалика та неподалік міста Щастя.

Із важкої артилерії злочинці двічі вели вогонь по позиціях сил АТО біля Авдіївки і по одному разу – неподалік Опитного і Чермалика.

Бойовики застосовували міномети калібру 82 міліметри, автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю.

Українські підрозділи зафіксували прольоти семи безпілотників противника, здебільшого в районі Маріуполя.