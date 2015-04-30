Бойовики обстріляли Піски: поранена жінка

Про це повідомляє прес-служба МВС.

"Місцева жителька 1966 року отримала осколкове поранення грудей... Постраждала була доставлена в лікарню в місто Селідове", - йдеться в повідомленні.

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За фактом обстрілу слідчим відділом Селідівського МВ відкрито кримінальне провадження за п. 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб) Кримінального кодексу України.