У Луганській області на фугасі підірвалася БРДМ: 2 військових загинули, 3 поранені

Учора, 3 травня, через підрив на фугасі бойової розвідувально-дозорної машини Збройних сил України загинули 2 військових, ще 3 поранені.

Як йдеться у переданому УНІАН повідомленні голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, вчора близько 16-ї години на закладеному фугасі біля с. Катеринівка Попаснянського району на грунтовій дорозі підірвалася БРДМ Збройних сил України.

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На місці загинули двоє військових (30 і 40 років), ще троє дістали поранення і були госпіталізовані.