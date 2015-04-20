На Луганщині автомобіль прикордонників підірвався на фугасі: двоє поранені

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Автомобіль підірвався на фугасі, який імовірно був закладений диверсійною групою противника на одній із доріг в районі населеного пункту Красна Талівка.

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"Зараз військовослужбовці, направлені в одну з лікарень для надання невідкладної медичної допомоги. Зазначимо, що на даному напрямку досить часто виявляли диверсантів, із якими прикордонники неодноразово вступали в бій", - сказано також у повідомленні ДПСУ.

Раніше УНІАН повідомляв, що прикордонники викрили групу диверсантів поблизу Майорска.