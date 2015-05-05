В "ЛНР" вводять "закон про воєнний стан"

Про це повідомляє Громадське радіо. Цей "документ" опублікував ресурс ЛІЦ.

"Агресією проти ЛНР визнається застосування збройної сили іноземною державою (групою держав) проти суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності Луганської Народної Республіки або яким-небудь іншим чином, несумісним із Статутом ООН", - йдеться в документі.

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"Законом" також встановлено, що "в період дії воєнного стану можуть в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення оборони країни і безпеки держави, обмежуватися права і свободи громадян, діяльність підприємств, установ, організацій, права їх посадових осіб. На підприємства, установи та організації, їх посадових осіб, громадян можуть покладатися додаткові обов'язки".

Період дії військового стану почнеться з дати і часу, які встановлюються указом ватажка бойовиків "ЛНР". Цей "закон" набув "чинності" 5 травня.