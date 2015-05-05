Бойовики за вечір 27 разів обстріляли сили АТО - прес-центр

З 18.00 до опівночі російсько-терористичні війська 27 разів порушили режим тиші, повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр АТО.

На Донеччині незаконні збройні формування знову обстріляли позиції сил АТО з мінометів калібру 120 мм біля селищ Широкине, Піски, Гнутове, Опитне, а також з мінометів калібру 82 мм біля селищ Піски, Майорськ, Ленінське, Кірове.

Вкотре бойовики відкривали вогонь по українських опорних пунктах з артилерії калібру 122 мм, а також танка – в районі Широкиного, а неподалік населених пунктів Опитне, Піски, Гранітне та Авдіївка вели вогонь з автоматичних, ручних гранатометів та стрілецької зброї.

Читайте такожАброськін: 40 бойовиків "ДНР" зі зброєю дезертирували до "ЛНР"На Луганщині противник також відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм по українських позиціях поблизу населеного пункту Сизе.

Неподалік населеного пункту Золоте-4 з 17.30 до 19.00 відбулося бойове зіткнення українських військовослужбовців з групою противника. Українські воїни зупинили нападників щільним вогнем зі стрілецької зброї та змусили їх відійти.

Обстрілів населених пунктів у зазначений період не відбулося.