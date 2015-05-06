Сили АТО зазнають втрат: учора 2 військових загинули під Горлівкою, ще 4 - в Авдіївці - ЗМІ

У вівторок, 5 травня, під Горлівкою бойовики "ДНР" із засідки напали на бронетранспортер українських військових. У результаті бою, що зав'язався, двоє військовослужбовців загинули, ще четверо були поранені.

Про це LB.ua розповіли військові.

Зазначається, що терористи атакували українських військових з посадки (так званої "зеленки").

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У той же день в Авдіївці військовослужбовці першого батальйону 95-ї бригади підірвалися на фугасі, в результаті чого четверо бійців загинули.