Сили АТО зазнають втрат: учора 2 військових загинули під Горлівкою, ще 4 - в Авдіївці - ЗМІ
11:36, 06 травня 2015Війна
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Кількість загиблих військових у вівторок сягла шести осіб.
На Донбасі триває АТО / Фото УНІАН
У вівторок, 5 травня, під Горлівкою бойовики "ДНР" із засідки напали на бронетранспортер українських військових. У результаті бою, що зав'язався, двоє військовослужбовців загинули, ще четверо були поранені.
Про це LB.ua розповіли військові.
Зазначається, що терористи атакували українських військових з посадки (так званої "зеленки").
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У той же день в Авдіївці військовослужбовці першого батальйону 95-ї бригади підірвалися на фугасі, в результаті чого четверо бійців загинули.
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