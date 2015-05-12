У Торез привезли бюлетені для "референдуму" з готовими відмітками про приєднання до Росії - прес-центр АТО

08:22, 12 травня 2015
Війна
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До Торезу кілька днів тому прибув ешелон з військовою технікою та боєприпасами.

REUTERS

Також у вантажі для проросійських бойовиків були бюлетені для майбутнього "референдуму", повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

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"У Торез днями прибув ешелон з військовою технікою та боєприпасами. Також серед іншого вантажу були і бюлетені майбутнього референдуму з вже готовими відмітками про приєднання до Росії", - сказано в повідомленні.

У прес-центрі АТО зазначають також, що до розвантаження були залучені в’язні виправно-трудової колонії. 

Нагадаємо, вчора генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг заявив, що терористи на сході України можуть найближчим часом розпочати наступальні дії.

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