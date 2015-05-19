У луганських бойовиків є наказ не пускати місію ОБСЄ в прикордонну зону

Як повідомляє радіо "Свобода", спостерігачі говорили з "командиром прикордонного загону" у Краснодоні Луганської області, і той підкреслив, що має чіткий наказ від "вищого командування" не пропускати в прикордонну зону членів місії без спеціального письмового дозволу від структур угруповання "ЛНР".

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Однак, йдеться у повідомленні, співрозмовник натякнув, що можливі якісь інші тимчасові домовленості.

В ОБСЄ повідомили, що 13 травня про таку ж заборону їм сказав в Свердловську "отаман козаків". За його словами територія шириною 1-2 км уздовж захопленої бойовиками ділянки українсько-російського кордону для них буде закрита.

Мінські домовленості про врегулювання ситуації на Донбасі передбачають вільний доступ спостерігачів ОБСЄ на всій території України. Росія, однак, не допускає їх в даний час в окупований Крим. А в зоні проведення АТО спостерігачі постійно скаржаться, що обмеження встановлюють для них обидві сторони.