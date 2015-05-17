Українська сторона надала ОБСЄ докази порушення бойовиками Мінських угод (фото)

Про це повідомляє Міністерство оборони України на своєму сайті.

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За даними Міноборони, українська сторона звернула увагу представників міжнародної організації на обстріл незаконними збройними формуваннями міста Дзержинськ Донецької області мінометними мінами.

Осколки мін калібром 82 і 120 мм, а також артилерійських снарядів калібром 122 мм були зібрані українськими спостерігачами СЦКК після нічного обстрілу приватного сектору у н.п. Дзержинськ в ніч з 12 на 13 травня 2015 року.

Було задокументовано понад 80 фактів розривів та численні пошкодження житлових та адміністративних будівель.

Даний випадок, підкреслили у Міноборони, як і інші численні факти, свідчить про безупинні порушення терористами Мінських домовленостей щодо відведення від лінії розмежування конфліктуючих сторін важкого озброєння калібром понад 100 мм.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого лідери України, Франції, Німеччини та Росії домовилися про чергове припинення вогню на Донбасі від 15 лютого, а також про відведення важкого озброєння від лінії розмежування. Однак домовленості повністю не виконуються, сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушеннях режиму припинення вогню. Найбільше порушень - в стратегічно важливих місцях на північно-східній околиці Донецька поблизу аеропорту, і в селі Широкине, контроль за яким відкриває або блокує можливість наступу сепаратистів на Маріуполь.