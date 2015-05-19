Foreign Policy: російський спецназівець розповів, що його підрозділ робив на Донбасі

Начальник Генерального штабу Збройних сил Віктор Муженко виступив у понеділок із заявою про те, що Київ тепер володіє конкретними доказами прямої участі Росії у подіях в Україні, і що вони запросять спостерігачів ОБСЄ для розмови з російськими солдатами, пише Foreign Policy.

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"Незважаючи на заяви російського керівництва про відсутність російських військ на окупованій території, в даний час ми маємо незаперечні докази їхньої присутності", - сказав Віктор Муженко.

За даними голови СБУ Валентина Наливайченка, російські солдати зізналися, що вони діяли в розвідувально-диверсійних підрозділах, які включали 14 інших членів збройних сил РФ, що діють спільно з сепаратистами.

Крім цього, на відео, оприлюдненому в інтернеті, один з двох захоплених російських спецназівців, з лікарняного ліжка зізнається в шпигунстві.

Реакція Кремля не змусила себе чекати. В той же день, прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в своїй заяві знову заперечував російську участь у подіях на Донбасі. "Ми неодноразово говорили, що російських військ на Донбасі немає", - сказав він.

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