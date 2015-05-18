У Порошенка обіцяють відкритий суд у справі затриманих російських військових
Щодо затриманих поблизу Щастя російських військових, які діяли у складі диверсійної групи, буде проведено відкритий судовий процес.
Про це повідомив заступника глави Адміністрації президента Андрій Таранов на прес-конференції у Києві в понеділок, пише Українська правда.
"Все буде доведено до суду… Буде відкритий процес, під час якого ви все побачите і зможете задати запитання", - пообіцяв представник АП.
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Разом з тим, як йдеться у повідомленні, можливість обміну цих полонених росіян на українців Надію Савченко і Олега Сенцова поки не обговорюється: "спочатку суд".
Окрім того, Таранов зазначив, що речові докази, будуть використані під час слідчих дій.
За його словами, серед доказів є хімічні кулі СП5 СП6, які не виробляються в Україні.
Нагадаємо, раніше військові продемонстрували снайперську гвинтівку, вилучену у затриманих російських військових, яка є на озброєнні виключно у підрозділів спецназу генерального штабу ЗС РФ.
Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО взяли в полон у Луганській області двох російських військовослужбовців - Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.
18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що затримані під містом Щастя Луганської області двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.
А в Кремлі відмовилися від захоплених у полон на Донбасі російських військовослужбовців. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков знову повторив офіційну позицію Москви, що "ніяких російських військових на Донбасі немає".
За словами начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил України Віктора Муженка затримані військові РФ вже знаходяться в Києві в Центральному військовому госпіталі Міністерства оборони.
Очікується, що 19 травня затримані російські спецназівці зустрінуться з представниками ЗМІ.