У Порошенка обіцяють відкритий суд у справі затриманих російських військових

Про це повідомив заступника глави Адміністрації президента Андрій Таранов на прес-конференції у Києві в понеділок, пише Українська правда.

"Все буде доведено до суду… Буде відкритий процес, під час якого ви все побачите і зможете задати запитання", - пообіцяв представник АП.

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Разом з тим, як йдеться у повідомленні, можливість обміну цих полонених росіян на українців Надію Савченко і Олега Сенцова поки не обговорюється: "спочатку суд".

Окрім того, Таранов зазначив, що речові докази, будуть використані під час слідчих дій.

За його словами, серед доказів є хімічні кулі СП5 СП6, які не виробляються в Україні.

Нагадаємо, раніше військові продемонстрували снайперську гвинтівку, вилучену у затриманих російських військових, яка є на озброєнні виключно у підрозділів спецназу генерального штабу ЗС РФ.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО взяли в полон у Луганській області двох російських військовослужбовців - Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.

18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що затримані під містом Щастя Луганської області двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.

А в Кремлі відмовилися від захоплених у полон на Донбасі російських військовослужбовців. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков знову повторив офіційну позицію Москви, що "ніяких російських військових на Донбасі немає".

За словами начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил України Віктора Муженка затримані військові РФ вже знаходяться в Києві в Центральному військовому госпіталі Міністерства оборони.

Очікується, що 19 травня затримані російські спецназівці зустрінуться з представниками ЗМІ.