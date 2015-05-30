Лідер бойовиків Захарченко має проблеми із здоров'ям - ОБСЄ

Лідер терористичної організації "ДНР" Олександр Захарченко має проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомляє Українська Правда з посиланням на звіт моніторингової місії ОБСЄ за 28 травня.

Читайте такожЗахарченко заявив про плани захопити Слов'янськ, Костянтинівку і КрасноармійськЗокрема, Захарченко заявив спостерігачам ОБСЄ, що через це не зможе брати участь у жодних зустрічах на територіях, непідконтрольних бойовикам до кінця липня.

Раніше УНІАН повідомляв, що Захарченко приймав "парад" бойовиків 9 травня сильно хитаючись.