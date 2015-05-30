Лідер бойовиків Захарченко має проблеми із здоров'ям - ОБСЄ
01:55, 30 травня 2015Війна
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У Захарченка проблеми із здоров'ям, через які він не зможе брати участь у заходах за межами "ДНР".
REUTERS
Лідер терористичної організації "ДНР" Олександр Захарченко має проблеми зі здоров'ям.
Про це повідомляє Українська Правда з посиланням на звіт моніторингової місії ОБСЄ за 28 травня.
Читайте такожЗахарченко заявив про плани захопити Слов'янськ, Костянтинівку і КрасноармійськЗокрема, Захарченко заявив спостерігачам ОБСЄ, що через це не зможе брати участь у жодних зустрічах на територіях, непідконтрольних бойовикам до кінця липня.
Раніше УНІАН повідомляв, що Захарченко приймав "парад" бойовиків 9 травня сильно хитаючись.
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