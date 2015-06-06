В прес-центрі АТО спростовують інформацію, що українські військові першими почали обстріли у Мар'їнці

Висловлювання військовослужбовця Збройних Сил України, під час брифінгу із представниками російських ЗМІ 5 червня в окупованому Донецьку, про те, що нібито українські підрозділи першими відкрили вогонь під час вогневого зіткнення поблизу Мар’їнки на Донеччині, є низькопробною піар ходівкою пропагандистської машини ворога. Це чергова спроба проросійських пропагандистів все перевернути з ніг на голову. Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці Facebook.

В повідомленні зазначається, що дана заява бійця ЗСУ, якого було взято в заручники бойовиками терористичної «ДНР» в ході їхнього нападу на Мар’їнку 3 червня, не відповідає дійсності.

Читайте такожСили АТО контролюють Мар'їнку (фоторепортаж)«Він вказав абсолютно неправдиві й значно завищені дані про втрати з боку Української армії в ході цієї сутички», - йдеться в повідомленні.

В прес-центрі АТО відзназначили наявність добре помітних наслідків фізичного та психологічного тиску на нашого військовослужбовця з боку бойовиків «ДНР», а також очевидні ознаки завченого ним під диктовку потрібного тексту.

Висловлювання військовослужбовця Збройних Сил України, під час брифінгу із представниками російських ЗМІ 5 червня в окуп... Posted by Прес-центр АТО on Friday, June 5, 2015

«Ця заява є черговою провокацією та спробою дискредитації Збройних Сил України та нашої держави. (…) Самопроголошені республіки на окупованих територіях Сходу України не лише нехтують будь-якими міжнародними домовленостями про припинення вогню в зоні проведення Антитерористичної операції, але й вдаються до будь-яких спроб продовження агресії та виправдання своїх злочинних дій проти суверенітету та територіальної цілісності України», - повідомляє прес-центр.

Як повідомляв УНІАН, в ОБСЄ побоюються, що події у Мар’їнці можуть призвести до ескалації подальших військових дій.