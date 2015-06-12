У районі Тельманово зафіксували значну кількість броньованої техніки бойовиків

Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.

«Українські представники Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін сьогодні повідомили, що у районі Тельманово зафіксовано згромадження значної кількості броньованої техніки проросійських бандугруповань, - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що «у районі Шахтарська було зафіксовано пересування двох одиниць зенітно-ракетного комплексу «Тор-М2». За деякими даними, існує вірогідність чергової збройної провокації в районі Гранітного, підкреслює прес-центр і додає: «Про це повідомили спостерігачів ОБСЄ, а бойовиків попередили про право ЗС України використовувати усі наявні засоби для припинення спроби захоплення території та подальшої ескалації конфлікту».