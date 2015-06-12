ОБСЄ: рівень насильства навколо зруйнованого Донецького аеропорту залишається високим

Про це йдеться у звіті місії, опублікованому 11 червня.

”Рівень насильства в районах навколо зруйнованого Донецького аеропорту (територія підконтрольна ”ДНР”, 12 км на північний захід від Донецька) залишається високим. Спеціальна моніторингова місія зафіксувала 299 вибухів”, - підкреслюється у звіті.

Представники ОБСЄ вели спостереження зі спостережного пункту Спільного центру з контролю та координації на залізничному вокзалі Донецька.

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Серед зафіксованих фактів порушення режиму припинення вогню місія зазначає, що між 07:10 та 11:30 чула 216 вибухів вихідного та вхідного артилерійського вогню, обміну вогнем зі стрілецької зброї, в тому числі з крупнокаліберного кулемету, а також ведення зенітного вогню зі сторони північного заходу, північного сходу, півночі та заходу.

Також окремо вдень місія впродовж близько двох годин зафіксувала ще 83 вибухи, співставних з вхідним та вихідним мінометним та зенітним вогнем на відстані 1,8-3 км на північ та північний захід від позицій спостерігачів.