Москаль: бойовики почали обстріл села Родіна з важкої артилерії

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, спочатку бойовики обстріляли “нульовий” блокпост українських силовиків при в’їзді в сусідню Катеринівку з автоматичної зброї.

Читайте такожБойовики обстріляли позиції сил АТО і кілька населених пунктів у Луганській областіВогонь вівся з лісової смуги на околиці Катеринівки, що за 500 метрів від блокпосту. Потім почали стріляти артилерійські гармати крупного калібру.

«Звуку пострілу не чути, тільки дуже гучні вибухи, а це означає, що ворожа артилерія розташована на далекій відстані, найімовірніше, в окупованих Стаханові або Кіровську», - йдеться у повідомленні.

Деякі снаряди залітають і вибухають у селі Родіна. Артилерійський обстріл не вщухає. Місцеві мешканці, які минулу ніч провели в підвалах і погребах через безперервні обстріли, знову змушені ховатися в укриттях.

Даних про постраждалих чи руйнування поки не надходило.