За минулий місяць з полону бойовиків звільнені тільки 9 військових

Про це повідомив прес-секретар адміністрації президента (АП) з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулий місяць ми маємо тільки 9 наших хлопців, яких витягли з полону, але ми продовжуємо переговорний процес", - сказав Андрій Лисенко.

Таку малу кількість звільнених він пояснив тим, що окремі бойовики не йдуть на поступки, тому звільнення полонених затягується.

Водночас речник АП підтвердив інформацію про те, що станом на сьогоднішній день у полоні бойовиків залишаються близько 270 громадян. "Це не лише військовослужбовці, але і мирні люди, бізнесмени або просто ті, які не хочуть працювати на терористів, тому їх утримують", - сказав Андрій Лисенко.