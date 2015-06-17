У полоні Росії та бойовиків перебувають 270 українців - Геращенко

Про це повідомила депутат, представник гуманітарної підгрупи тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко під час засідання Ради, передає "Українська правда".

"За спільними даними, уточненими СБУ, яка опікується цим питанням, залишається більше 270 українців, серед них у в'язницях РФ, за наявною інформацією, 11 громадян України", - заявила вона.

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При цьому, як зазначила Геращенко, вчора українська сторона надала беззаперечні докази ОБСЄ щодо порушення прав таких українців, незаконного вивезення на територію Росії і щодо того, що не виконуються норми міжнародного права щодо захисту і допуску наших консулів до громадян.

Крім того, вона повідомила, що протягом останнього місяця Україна змогла звільнити лише 9 своїх громадян.

"Ми наполягаємо, що мають бути звільнені всі 270 українців, які утримуються терористами і сепаратистами", - наголосила Геращенко.