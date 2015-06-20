Спостерігачі СЦКК зафіксували руйнування "Градами" багатоповерхівок в Попасній (фото)

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Зазначається, що місто було обстріляно 19 червня близько 4:50 ночі одночасно з двох напрямків - зі сторони населених пунктів Первомайськ та Калинове. Було випущено два залпи РСЗО БМ-21 «Град» по двадцять снарядів у кожному.

«На місце події виїхала оперативна група СЦКК, яка зафіксувала 17 розривів на відкритій місцевості. Решта снарядів впали в лісосмугу. Були зафіксовані прямі попадання в житловий квартал та руйнування двох квартир у двох житлових п’ятиповерхівках», - йдеться в повідомленні.

Прес-офіцер української сторони спільного центру Руслан Семенюк повідомив, що «один снаряд пробив дах багатоповерхівки і розірвався в перекритті п’ятого поверху. Інший пробив балкон, перекриття між першим поверхом і підвалом, розірвався в облаштованому спальними місцями бомбосховищі».

Постраждалих під час обстрілів немає.

Спостерігачі СЦКК зафіксували руйнування «Градами» жилих багатоповерхівок в ПопаснійСпостерігачі української сторони ... Posted by Прес-центр АТО on Friday, June 19, 2015

Задокументовані у СЦКК чергові факти порушення Мінських домовленостей передані представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.