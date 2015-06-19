Бойовики з "Граду" обстріляли Попасну, поранено нацгвардійця
10:32, 19 червня 2015Війна
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Внаслідок обстрілу Попасної бойовиками поранення отримав військовослужбовець Нацгвардії.
Поранено військовослужбовця Нацгвардії / 112.ua
Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.
За даними прес-служби, учора, 18 червня, о 4:30 з боку окупованого Калинового з реактивної системи залпового вогню «Град» зроблено 20 пострілів по місту Попасна.
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«Зафіксовані прямі влучення у двоповерховий та п’ятиповерховий будинки на вул. Миронівський, що призвело до їхнього пошкодження. У будівлях був нещодавно закінчений ремонт», - йдеться у повідомленні.
При цьому повідомляється, що внаслідок обстрілу був тяжко поранений нацгвардієць, який ніс службу з охорони громадського порядку.
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