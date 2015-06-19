Бойовики з "Граду" обстріляли Попасну, поранено нацгвардійця

Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

За даними прес-служби, учора, 18 червня, о 4:30 з боку окупованого Калинового з реактивної системи залпового вогню «Град» зроблено 20 пострілів по місту Попасна.

Читайте такожНа Луганщині через обстріл поранено військового, один мирний житель підірвався на розтяжці

«Зафіксовані прямі влучення у двоповерховий та п’ятиповерховий будинки на вул. Миронівський, що призвело до їхнього пошкодження. У будівлях був нещодавно закінчений ремонт», - йдеться у повідомленні.

При цьому повідомляється, що внаслідок обстрілу був тяжко поранений нацгвардієць, який ніс службу з охорони громадського порядку.