Спостерігачі ОБСЄ підтвердили, що бойовики на Донбасі використовують важке озброєння

У Донецькій і Луганській областях спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ зафіксували обстріли з важкого озброєння, незважаючи на заяви про його відвід від лінії зіткнення.

Про це йдеться у звіті спеціальної моніторингової місії (CMM) від 19 червня, опублікованому в суботу, 20 червня, повідомляє ТСН.ua.

В районі Попасної спостерігачі зафіксували свіжі воронки від снарядів систем залпового вогню "Град" калібру 122 мм, тобто заборонених згідно з останніми Мінськими угодами. Терористи перешкоджають роботі представників місії. Так на один з майданчиків з важким озброєнням їх не пустили. Втім, навіть з відстані 20 метрів можна було побачити, що на ній відсутні 6 з 12 гаубиць і 4 з 9 мінометів, йдеться в тесті звіту.

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CMM відзначає, що зросла активність бойових дій в районі Донецького аеропорту та його околиць. З 13.00 19 червня, спостерігачі зафіксували там 144 обстріли, у тому числі з використанням мінометного і артилерійського вогню. Напружена ситуація в Широкиному (20 км від Маріуполя) – вибухи й мінометні обстріли.