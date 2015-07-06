За минулу добу в зоні АТО поранені троє українських військових
12:58, 06 липня 2015Війна
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Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на сході України внаслідок активних бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців не було, троє бійців отримали поранення.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, з 18.00 до опівночі 5 липня проросійські незаконні збройні формування понад 20 разів обстрілювали українських силовиків.
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