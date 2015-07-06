За минулу добу в зоні АТО поранені троє українських військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, з 18.00 до опівночі 5 липня проросійські незаконні збройні формування понад 20 разів обстрілювали українських силовиків.