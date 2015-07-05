Бойовики протягом дня понад 30 разів обстріляли позиції сил АТО

Про це повідомили в прес-центрі АТО.

«Тричі на Маріупольському напрямку терористичні угруповання застосували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями», - йдеться у повідомленні.

«О 6.07 протягом години проросійські бандформування вели обстріл зі 120-мм мінометів по позиціях сил АТО в районі Старогнатівки. З 6.40 протягом двох годин - обстріл по українських військових зі 122-мм артилерії в районі н.п. Бахчовик. О 07.40 розпочався обстріл мінами калібру 120-мм в районі н.п. Миколаївка, який тривав близько години», - зазначили у штабі.

Терористи також вели вогонь зі стрілецької зброї по силах АТО в районі населених пунктів Станиця Луганська, Щастя, Сизе, Болотене, Кримське, що на Луганщині. У передмісті Донецька під ворожим обстрілом опинились Мар’їнка та Опитне. Лунали постріли також у районах населених пунктів Золоте, Лозове. О 10.50 в районі н.п. Луганське бойовики вели обстріл сил АТО з БМП.

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Окрім цього, зафіксовано 6 прольотів ворожих безпілотних літальних апаратів на Луганському напрямку.