На Луганщині вночі бойовики вкотре обстріляли Щастинську ТЕС
Сьогодні вночі бойовики з окупованої Веселої Гори обстріляли з мінометів територію Луганської теплоелектростанції у м.Щастя (Новоайдарський район).
Як йдеться в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, дві міни влучили у відкрите розподільче обладнання, одна – в дах турбінного цеху.
Подача електроенергії внаслідок обстрілу не припинялася, однак через пошкоджені лінії електропередач місто до ранку залишилося без центрального водопостачання.
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Це вже другий поспіль обстріл ТЕС, що забезпечує елекроенергією контрольовану Україною частину області.
У неділю ввечері бойовики також обстріляли станцію з мінометів і пошкодили обладнання. Тоді обійшлося без припинення електроенергії, однак в зону вогню потрапили двоє мирних мешканців, які ловили рибу в каналі поблизу ТЕС. Обидва отримали поранення.
Перебиті останнім обстрілом лінії електропередач за ніч змогли відремонтувати, зранку подачу води у Щасті відновили.