У селищі Сєдовому бойовики "ДНР" обстрілюють рибалок, які вийшли в море

Про це з посиланням на жителів села Безіменне повідомляє «Оборона Маріуполя» у Facebook.

«Починаючи з минулого тижня, п'яні бойовики «ДНР», які «захищають російський світ» у Сєдовому влаштували собі нову розвагу і стали обстрілювати рибалок, які вийшли в море, з великокаліберних кулеметів і гранатометів», - йдеться в повідомленні.

«До окупації селище існувало за рахунок курортного бізнесу і морського промислу. Тепер відпочивальників тут немає, і місцеві жителі виходять в море, щоб наловити риби. Бойовики їх обстрілюють», - зазначили в «Обороні Маріуполя».

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«До окупації селище існувало за рахунок курортного бізнесу і морського промислу. Тепер відпочиваючих тут немає, і місцеві жителі виходять в море, щоб наловити риби. Бойовики їх обстрілюють», - відзначили в «Обороні Маріуполя».

Від жителів окупованого «ДНР» селища Безіменне Новоазовського району Донецької області доходить інформація про почергові... Posted by Оборона Маріуполя on 11 серпня 2015 р.

Також сказано, що основну масу бойовиків на базі в Безіменному (Новоазавского району) складають громадяни РФ у формі без розпізнавальних знаків, і серед них лише близько 30 жителів Донбасу. В селищі помічено багато бронетехніки, яку окупанти ховають у лісопосадках.