Аеророзвідка оприлюднила фото баз бойовиків з важкою зброєю поблизу позицій сил АТО

13:59, 11 серпня 2015
Війна
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Підрозділ аеророзвідки однієї з волонтерських організацій опублікував фотографії, на яких зафіксовані дві тренувальні бази бойовиків з важким озброєнням недалеко від позицій сил АТО, що є порушенням Мінських угод.

facebook.com/groups/armia.sos

"Авіарозвідка АРМІЯ SOS надає чергові докази недотримання мирних Мінських угод, присутності російських військових і важкого озброєння на території України", - йдеться в повідомленні волонтерської організації.

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Відзначається, що на фотографіях зображені дві бази російських терористичних військ, за сумісництвом ці бази є тренувальними полігонами.

facebook.com/groups/armia.sos
facebook.com/groups/armia.sos
facebook.com/groups/armia.sos

"Перша база розташована під Луганськом (12 км від наших позицій), друга під Дебальцевим (18 км від наших позицій)", - уточнили в організації.

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