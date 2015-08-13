Турчинов і голова МЗС Литви заявили, що РФ прагне активізувати бойові дії на Донбасі

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, про це йшлося під час їхньої зустрічі сьогодні в Києві.

Зокрема, як йдеться у повідомленні, у контексті обговорення ситуації на сході України співрозмовники констатували, що збільшення інтенсивності обстрілів бойовиками українських сил свідчить про спроби Росії повністю зірвати Мінські домовленості та активізувати бойові дії на сході України.

Також у ході зустрічі Турчинов і Лінкявічюс приділили значну увагу обговоренню питань безвізового режиму України з реформування сектору безпеки і оборони України.

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За словами Лінкявічюса, Литва повністю підтримує позицію України в Європі і «сприяє зараз і буде сприяти надалі європейської інтеграції України».

У свою чергу секретар РНБО висловив подяку за позицію Литви щодо України. «Ми надзвичайно високо цінуємо дружні відносини з Литвою і вдячні за ту підтримку, яку відчуваємо з вашого боку», - зазначив Турчинов.