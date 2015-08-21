Російсько-терористичні війська перегруповуються по всій лінії фронту – радник Авакова

Про це в ефірі "5 каналу" сказав радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

За його словами, бойовики доставили з Росії мобільне устаткування і безперервно проводять розвідку.

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"Оперативна інформація говорить про перегрупування сил російсько-терористичних військ по всій лінії фронту. Важливо нагадати, що за останні дні вони притягнули з Росії мобільні комплекси управління авіацією (розумієте, про що йде мова) і безперервно проводять повітряну і радіоелектронну розвідку", - сказав він.

Крім того, радник голови МВС зазначив, що на окуповані території постійно надходить військова техніка, а також прибуває жива сила ворога: "Я хочу наголосити, що зараз і в районі Горлівки, от буквально вчора-сьогодні, з'явилося близько 30 одиниць нової російської техніки, також військовослужбовці російських збройних сил".

Нагадаємо, учора, 20 серпня, голова СБУ Василь Грицак заявив, що напередодні Дня Незалежності України терористи готують наступ на українські позиції. Також, за його словами, не виключені терористичні прояви на мирних територіях країни.