СБУ повідомила про наступ бойовиків напередодні Дня Незалежності та їх потенційні мішені

Напередодні Дня Незалежності України терористи готують наступ на українські позиції, також не виключені терористичні прояви на мирних територіях країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ Василь Грицак заявив в інтерв'ю журналістам.

Читайте такожПорошенко заявив про запобігання організації сепаратистських повстань у Харкові та Одесі

“Що стосується зони АТО, то в нас є інформація про підготовку наступу з боку військ так званих “ДНР” і “ЛНР”. Що стосується диверсійної роботи, то однозначно ми посилили заходи безпеки, тому що маємо зробити все можливе і неможливе, щоб відсвяткувати День Незалежності спокійно і в столиці, і в усіх регіонах”, - сказав Грицак.

Також він повідомив, що сьогодні у Миколаївській області були проведені обшуки, в ході яких вилучено вибухівку, агітаційну літературу та затримано осіб, які хотіли створити на території Миколаївської області чергову так звану “народну республіку”.

Крім того, Грицак додав, що всі сили і засоби СБУ приведені у повну бойову готовність, щоб реагувати на будь-яку інформацію про підготовку терористичного, диверсійного чи будь-якого іншого акту.

Також він підтвердив слова експертів про те, що потенційною мішенню терористів у зоні АТО можуть стати електростанції та електророзподільчі об’єкти.

“І Курахівська, і Зміївська, і Щастинська, і Вуглегірська електростанції є об'єктами підвищених устремлінь з боку противника. Тому ми приділяємо підвищену увагу цим об'єктам в антидиверсійному відношенні. Там працюють наші групи, групи центру спеціальних операції, де ми працюємо спільно з Нацгвардією та Збройними силами, щоб не допустити захоплення цих об'єктів або вчинення на них диверсій”, - сказав Грицак.

Читайте такожСБУ цього року на Донбасі затримала понад 600 бойовиків - Порошенко

Також він додав, що під час відбиття атаки на один з об’єктів російської диверсійної групи було важко поранено співробітника центру спеціальних операцій “Альфа” на ім'я Роман.

“Він отримав важке поранення саме під час відбиття атаки диверсійної групи, я думаю, що це була російська група, судячи з характеру її роботи і використаної нею зброї. Ми відбили напад на одну з енергорозподільчих станцій”, - сказав Грицак.