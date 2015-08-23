Лисенко: бойовики готують провокації на День Незалежності

За інформацією української розвідки, бойовики готують ряд провокацій на святкування Дня Незалежності 24 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив прес-секретар Адміністрації президента з питань АТО, полковник Андрій Лисенко.

«Ватажки «ДНР» і «ЛНР» активно поширюють неправдиву інформацію про нібито наступ українських військ. Бойовики мають уніформу українських військових і готуються обстрілювати житлові квартали окупованих міст, аби дискредитувати українську армію», - сказав він.

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За словами Лисенка, створивши потрібну картинку для російських ЗМІ, бойовики зможуть отримати привід для наступу на українські позиції.

Він також закликав жителів тимчасово окупованих міст бути напоготові, заховатися в безпечне місце в разі обстрілу з боку бойовиків.