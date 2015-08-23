У зоні АТО за добу загинув 1 український військовий, 4 отримали поранення

За минулу добу в зоні проведення Антитерористичної операції на Донбасі один військовослужбовець Збройних сил України загинув, ще четверо дістали поранення.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив прес-секретар Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

«Внаслідок бойових дій за минулу добу ми втратили одного бійця, четверо дістали поранення», - сказав він.