У зоні АТО за добу загинув 1 український військовий, 4 отримали поранення
13:23, 23 серпня 2015Війна
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«Внаслідок бойових дій за минулу добу ми втратили одного бійця, четверо отримали поранення», - сказав Лисенко
Бойовики 78 разів порушили режим припинення вогню / Фото УНІАН
За минулу добу в зоні проведення Антитерористичної операції на Донбасі один військовослужбовець Збройних сил України загинув, ще четверо дістали поранення.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив прес-секретар Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
«Внаслідок бойових дій за минулу добу ми втратили одного бійця, четверо дістали поранення», - сказав він.
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