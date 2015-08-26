У штабі АТО пояснили, чому бойовики активно почали дезертирувати

Серед бойовиків зростає невдоволення діями свого "керівництва", що призводить до масового дезертирства.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

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"За нашими оперативними даними, серед особового складу незаконних збройних формувань постійно виникають фінансові протиріччя, зростає невдоволення діями керівництва, що призводить до вживання спиртних напоїв, та масового дезертирства. Так нещодавно, бойовики 12 батальйону територіальної оборони так званої ДНР, самовільно залишили позиції в районі Дебальцевого і повернулися додому", - зазначається у повідомленні.

При цьому в штабі АТО пояснюють, що основним аргументом, обманутих російською пропагандою чоловіків, було небажання марно гинути за незрозумілі ідеали і чужі гроші.