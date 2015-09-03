Вісімка Північно-Балтійських країн закликала поважати територіальну цілісність України

Про це йдеться у заяві міністрів закордонних справ Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції, яку вони оголосили на засіданні щодо регіональної безпеки у Копенгагені.

На засіданні міністри обговорили ситуацію в Україні та звернули увагу на потребу посилити підтримку процесу впровадження реформ та української економіки. Вони вважають, що реформи мають стратегічну важливість не тільки для України, а й в більш ширшому розумінні для регіону та Європейського Союзу.

"Міністри також обговорили триваючу дестабілізаційну роль Росії на сході України. Повне впровадження усіма сторонами Мінських угод при повазі до української територіальної цілісності та суверенітету на основі демократичних принципів має першочергове значення", - підкреслюється у заяві.

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Вісімка Північно-Балтійських країн також висловила свою підтримку діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Вони наголосили на важливості безперешкодної спроможності виконання інструкторами ОСБЄ визначених їм спостережних функцій на сході України.

"Міністри висловили глибоке занепокоєння нещодавнім загостренням насилля та переслідуванням спостерігачів місії ОБСЄ. Міністри наполегливо закликають усі сторони повною мірою дотримуватися угоди про припинення вогню та забезпечити безпеку та свободу пересування для спостерігачів ОБСЄ та інших міжнародних організацій у відповідності до їхнього мандату", - зазначається в документі.

Окрім того, міністри NB8 підтвердили їх налаштованість для визначення можливостей щодо подальшої підтримки всіх шести країн Східного партнерства.

Довідка УНІАН. 6 країн-сусідів, а саме Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна беруть участь в одній із найновіших ініціатив ЄС – Східне партнерство, що була започаткована 7 травня 2009 року на саміті у Празі. (

Ініціатива включає в себе нові заходи з підтримки економічного, соціального та політичного розвитку партнерських країн, а також деякі ініціативи, що демонструватимуть підтримку ЄС в окремих галузях.