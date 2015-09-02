ОБСЄ не підтверджує повного дотримання перемир'я на Донбасі з 1 вересня

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) не підтверджує повного дотримання режиму припинення вогню на Донбасі з початку навчального року в школах.

Про це DW заявив заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александер Хуг.

За його словами, спостерігачі місії чули більше 30 вибухів в районі зруйнованого Донецького аеропорту. При цьому невідомо, що це були за вибухи і яка зі сторін несе за них відповідальність.

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Проте, як зазначив Хуг, ситуація в зоні конфлікту - набагато спокійніша, ніж раніше. Він також висловив сподівання, що сторони конфлікту зможуть дотримуватися узгодженого раніше перемир’я.

Про встановлення перемир’я з 1 вересня домовилися 26 серпня учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Прес-центр АТО сьогодні повідомив, що 1 вересня бойовики п'ять разів порушували перемир’я, однак наприкінці доби "практично повністю зберігався режим тиші". З опівночі і до 6.00 ранку 2 вересня також був зафіксований один випадок застосування бойовиками зброї. У цілому ж, за цими даними, ніч на середу уздовж усієї лінії розмежування пройшла спокійно.