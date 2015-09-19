У Луганській області внаслідок вибуху загинув військовослужбовець, ще один поранений

Про це повідомив спікер Антитерористичної операції в Луганській області Руслан Ткачук.

"18 вересня о 23:15 у Станично-Луганський РТМО доставлені загиблий і поранений військовослужбовці ЗСУ. Попередньо встановлено, що вчора близько 22:20 поблизу спостережного поста ВОП підрозділу ЗСУ в районі с. Болотенне військові виявили невідомих і почали їх переслідування", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, незабаром пролунали два вибухи. За однією з версій, ймовірно, спрацювала розтяжка. Один боєць АТО отримав осколкові поранення кінцівок, інший загинув на місці.

За цим фактом проводять розслідування слідчі військової прокуратури та правоохоронці.

Раніше УНІАН повідомляв, що спостерігачі зафіксували вночі і вдень три провокаційних випадки відкриття вогню на території, тимчасово непідконтрольній українській владі.