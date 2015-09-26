На "танкових змаганнях" бойовиків "ДНР" вибухнув зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10" (фото)

17:05, 26 вересня 2015
Війна
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У Торезі на "змаганнях" бойовиків зсередини вибухнув зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".

Мощность взрывчатки оценивают в 200 г в тротиловом эквиваленте / ДАН

Про це повідомляє РІА "Новости".

"Вибуховий пристрій знаходився у бойовому відділенні машини "Стріла-10", - заявляє представник бойовиків, додаючи, що вони розглядають версію теракту.

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Потужність вибухівки оцінюють у 200 грамів у тротиловому еквіваленті. Про постраждалих не повідомляється.

Фото: ДАН

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня на полігоні під Торезом танк вибухнув, внаслідок чого загинула 11-річна дівчинка.

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