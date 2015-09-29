Диверсійна група бойовиків з терикону обстріляла позиції сил АТО поблизу Новотроїцького

Про це повідомляє прес-центр АТО.

«До вчорашнього вечора бойовики, майже місяць дотримувались режиму тиші, - розповів боєць з позивним Раптор. – Та вчора вони заслали до нас розвідувально-диверсійну групу кількістю до восьми чоловік».

«Діяли бандити підступно. Зайшовши на терикон, що поблизу, вони обстріляли наші позиції з підствольного гранатомета. А потім швидко відійшли не завдавши нашим бійцям жодної шкоди», - розповів військовослужбовець і додав: «Ми цілком розуміємо навіщо бойовики це роблять. Це дешеві спроби спровокувати наш вогонь у відповідь. Внести дестабілізацію в наше життя. В певній мірі деморалізувати наших бійців. Але… Не на тих вони напали. Обстріл радше викликав усмішку»..

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Також повідомляється, що «нещодавно в прилади спеціального спостереження, наші бійці бачили, як на позиції бойовиків приїжджали російські журналісти». При цьому провокатори підняли над своїм бліндажем Державний Прапор України. Згодом, на одному з російських каналів був показаний сюжет, як українці, не дотримуючись Мінських домовленостей, звільнили від загарбників частину території.