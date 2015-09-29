Бойовики з гранатометів обстріляли опорний пункт сил АТО в Зайцевому

Про це повідомив прес-центр АТО на сторінці в соцмережі. "Крім того майже о 20 годині злочинці застосовували стрілецьку зброю неподалік Травневого. А о 22.50 з великокаліберних кулеметів та гранатометів били по наших підрозділах у Майорську", - йдеться в повідомленні.

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В Луганській області бойовики о 20.25 обстріляли позиції сил АТО зі стрілецької зброї у селищі Старий Айдар.

"Загалом упродовж минулої доби проросійські бандформування 5 разів порушили режим припинення вогню. Сьогодні – 29 вересня з опівночі і до 6 ранку вздовж лінії розмежування зберігалася тиша", - підсумували в прес-центрі.