У Мінську почалися переговори щодо ситуації на Донбасі

12:50, 06 жовтня 2015
Політика
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Можливо, делегати обговорять вибори на сході України.

псевдовыборы / REUTERS

Про це прес-служба Білоруського МЗС повідомила в Twitter.

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"Переговори по врегулюванню на сході України почалися в Мінську із зустрічі координаторів робочих груп", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 жовтня заступник голови АПУ Костянтин Єлісєєв повідомив, що в рамках тристоронньої контактної групи будуть обговорювати особливості проведення місцевих виборів на Донбасі.

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