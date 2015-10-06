У Мінську почалися переговори щодо ситуації на Донбасі

Про це прес-служба Білоруського МЗС повідомила в Twitter.

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"Переговори по врегулюванню на сході України почалися в Мінську із зустрічі координаторів робочих груп", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 жовтня заступник голови АПУ Костянтин Єлісєєв повідомив, що в рамках тристоронньої контактної групи будуть обговорювати особливості проведення місцевих виборів на Донбасі.