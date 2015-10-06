У Мінську почалися переговори щодо ситуації на Донбасі
12:50, 06 жовтня 2015Політика
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Можливо, делегати обговорять вибори на сході України.
псевдовыборы / REUTERS
Про це прес-служба Білоруського МЗС повідомила в Twitter.
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"Переговори по врегулюванню на сході України почалися в Мінську із зустрічі координаторів робочих груп", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 5 жовтня заступник голови АПУ Костянтин Єлісєєв повідомив, що в рамках тристоронньої контактної групи будуть обговорювати особливості проведення місцевих виборів на Донбасі.
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