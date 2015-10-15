Військові сьогодні відвели 12 мінометів від лінії розмежування в Луганській області

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у соцмережі.

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Так, за даними штабу АТО, сьогодні переміщені до визначених місць 12 мінометів калібром менше 100 міліметрів.

На завтра також заплановано відведення озброєння, додали в прес-центрі, підкресливши, що зазначені заходи відбуваються під супроводом місії ОБСЄ.