Військові сьогодні відвели 12 мінометів від лінії розмежування в Луганській області
18:46, 15 жовтня 2015Війна
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Сьогоднішній день в зоні проведення АТО пройшов без порушень Мінських домовленостей. В Луганській області продовжується відведення мінометів.
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у соцмережі.
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Так, за даними штабу АТО, сьогодні переміщені до визначених місць 12 мінометів калібром менше 100 міліметрів.
На завтра також заплановано відведення озброєння, додали в прес-центрі, підкресливши, що зазначені заходи відбуваються під супроводом місії ОБСЄ.
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