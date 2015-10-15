На лінії розмежування досі є важке озброєння - СММ ОБСЄ

Про це сказав на брифінгу спікер Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Майкл Боцюрків.

«Зброя не перебуває у тих місцях, де вона зареєстрована і має перебувати після того, як були ухвалені домовленості про відведення важкого озброєння», - сказав він.

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За словами Боцюрківа, свобода пересування залишається ще одним зі складних питань для цивільного населення вздовж лінії розмежування. Він зазначив, що 9 жовтня спостерігачі бачили велику кількість автомобілів, які чекали у черзі, щоб проїхати на територію «ДНР».

Спікер СММ наголосив, що свобода пересування і спостерігачів місії на території Донбасу також продовжує бути обмеженою.

«Озброєні бойовики «ДНР» не надавали нам доступ до місць зберігання важкого озброєння… На території, контрольованій Україною, нам двічі відмовили в доступі на двох блокпостах в Донецькій області», - сказав він.

За словами Боцюрківа, також безпілотники місії відчували радіоперешкоду минулого тижня, коли вони пролітали над територією, контрольованою «ДНР».