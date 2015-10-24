Українські військові завершили перший етап відведення озброєння на донецькому напрямку

Українські військовослужбовці завершили перший етап відведення військової техніки та озброєння від лінії розмежування на донецькому напрямку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

«Українські військовослужбовці завершили перший етап відведення військової техніки та озброєння на донецькому напрямку», - сказав він.

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Зокрема, за його словами, від лінії зіткнення у визначені райони зосередження протягом однієї доби було відведено танки.

«У разі порушення мінських домовленостей з боку незаконних збройних формувань наші воїни готові повернутися назад, зайняти свої позиції й дати гідну відсіч ворогові», - зазначив речник АП.