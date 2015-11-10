Бойовики обстрілюють позиції сил АТО на всіх напрямках, найбільш напружена ситуація - під Донецьком

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«На Луганському напрямку противник застосував 120-мм міномети по наших позиціях, розташованих поблизу Попасної, при цьому кілька ворожих мін потрапили безпосередньо в житлові квартали. Вогонь вівся з боку селища Молодіжне, що прилягає до окупованого Первомайська», - зазначив він.

Також, за словами Мотузяника, на північно-західних околицях Горлівки, йдеться про Майорськ, Дзержинськ та Новгородське, противник вів турбуючий вогонь в бік українських позицій зі стрілецької зброї та гранатометів. Поблизу Новгородська також працював ворожий снайпер.

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Крім того, неспокійно було на передових позиціях сил АТО поблизу Верхньоторецького: близько години противник вів вогонь по українських позиціях з БМП-2 та зенітної установки ЗУ-23-2.

«Разом з тим, найбільш неспокійна обстановка склалась на західних околицях Донецька від Авдіївки до Мар’їнки. Обстріл противника тут було чутно впродовж усього дня. До заходу сонця активність бойовиків на цьому напрямку зросла», - заявив речник АП з питань АТО.

Також на Маріупольському напрямку дві ворожі провокації зафіксовано в селищі Широкине, там ворог застосовував стрілецьку зброю.