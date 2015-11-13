Генштаб показав нові докази присутності російських військових на Донбасі (фото, документи)

Про це повідомили у прес-центрі Генштабу на сторінці у Facebook.

Зазначається, що днями українські військові, що несуть службу в зоні АТО поблизу с.Новозванівка Луганської області, виявили розвідувальну групу у складі 15-20 осіб.

"Після наближення розвідгрупи до спостережного пункту українських військових зав'язався бій, в результаті якого розвідгрупа відійшла. Згодом бойовики здійснили спробу зайти в тил українських військових з лівого флангу, але знову були відкинуті вогнем та відступили із втратами", - йдеться у повідомленні.

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Як наголошується, на місці події українськими військовими було виявлено тіло загиблого, а також документи вбитого Овсяннікова Олега Миколайовича на право безкоштовного проїзду як ветерана бойових дій, видані Головним управлінням Пенсійного фонду РФ Омутнинського р-ну, Кіровської обл. Російської Федерації; розвантажувальний жилет, 4 гранати, 3 запали до них та запал на встановлення розтяжки.