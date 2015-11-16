Бойовики за день 13 разів обстріляли позиції сил АТО – штаб

Про це повідомляє прес-центр АТО в Facebook.

«15 листопада у зоні проведення АТО російсько-терористичні найманці продовжили збройні провокації. Сьогодні на Донецькому напрямку вони обстрілювали наші позиції з гранатометів та стрілецької зброї», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільше під обстріли потрапили Піски, які загарбники обстріляли 10 разів, у тому числі один раз – з 82-міліметрових мінометів. Також терористи вели вогонь по Опитному та Красногорівці.

На Маріупольському напрямку бойовики із гранатометів вели прицільний вогонь по українських позиціях в районі Гранітного.

Читайте такожЯценюк: Під час обстрілу в зоні АТО знову гинуть наші хлопці, війна проти України триває

«Всього за день бойовики обстріляли наші позиції 13 разів», - повідомили у штабі.

15 листопада у зоні проведення АТО російсько-терористичні найманці продовжили збройні провокації.Сьогодні на Донецькому... Posted by Прес-центр АТО on Sunday, November 15, 2015

Як повідомляв УНІАН раніше, в Адміністрації президента повідомили, що за минулу добу тільки в районі Донецького аеропорту зафіксовано 23 ворожі провокації. При цьому супротивник відкривав неприцільний вогонь із стрілецької зброї, підствольних та ручних гранатометів.