Російські військові розкрадають металеві конструкції Донецького аеропорту - розвідка

Встановлено факти розкрадання металевих конструкцій Донецького аеропорту кадровими російськими військовослужбовцями.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своєму офіційному сайті.

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«Встановлено факти розкрадання металевих конструкцій Донецького аеропорту (для здачі на металобрухт) кадровими російськими військовослужбовцями 11-го окремого мотострілецького полку 1 АК. Зазначене призвело до зіткнень зі співробітниками т.зв. “військової прокуратури”, внаслідок чого є втрати з обох сторін», - йдеться у повідомленні.