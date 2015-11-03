Адвокати затриманих російських ГРУшників сподіваються, що їх підзахисних визнають військовополоненими

Захист затриманих на Донбасі російських спецпризначенців Євгена Єрофєєва та Олександра Александрова сподівається, що Вищий адміністративний суд України визнає їх військовополоненими з огляду на судову практику в США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це захисник Александрова Юрій Грабовський заявив журналістам після закінчення підготовчого засідання Голосіївського райсуду Києва у справі російських ГРУшників.

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Грабовський повідомив, що надсилав запит до Росії й отримав офіційну відповідь Міністерства оборони РФ, що Єрофєєв та Александров були російськими військовослужбовцями, але на момент їх затримання в Україні вже не перебували на службі у збройних силах РФ.

“Вони проходили службу за контрактом в народній міліції “ЛНР”, - сказав адвокат.

На думку Грабовського, той факт, що на момент затримання Єрофєєв та Александров вже не були військовослужбовцями російської армії, не є перешкодою для визнання їх військовополоненими.

“Якщо уважно перечитати Женевську конвенцію, то вона чітко регламентує всі відповіді напряму. Женевська конвенція не передбачає необхідності визначення статусу осіб, а говорить, що навіть невизнані органи управління, які мають у своєму підпорядкуванні озброєні структури, підпадають під дію конвенції”, - стверджує Грабовський.

Також він додав, що така практика — визнання комбатантами учасників невизнаних озброєних утворень — широко застосовується Сполученими Штатами Америки щодо своїх солдатів, які воювали в Іраку та Афганістані, є відповідні рішення американських судів.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських військовослужбовців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

У Міноборони РФ заявили, що на момент затримання вони не були діючими військовослужбовцями збройних сил РФ.

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Наприкінці серпня досудове розслідування стосовно Єрофєєва і Александрова було завершено. Російські військовослужбовці підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п'ятьма статтями Кримінального кодексу України.

Сьогодні, 3 листопада, в ході підготовчого судового засідання Голосіївського районного суду Києва у справі російських спецпризначенців захисник Єрофєєва Оксана Соколовська заявила, що адвокати звернулися до Вищого адмінсуду з проханням визнати їх підзахисних військовополоненими.