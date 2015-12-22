Із списку у 762 особи було встановлено долю 63 зниклих безвісти людей на Донбасі - Геращенко

Про це уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Геращенко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"З важливого: після передачі нами списків зниклих безвісти Міжнародному комітету Червоного Хреста, розпочалася нарешті перевірка інформації про цих людей. З 762 осіб, згідно отриманої сьогодні від ОРДО і ОРЛО інформації, встановлена доля 63 з них (певні деталі потребують перевірки, але важливо, що процес пішов). Доля 699 встановлюється", - заявила Геращенко.

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Вона відзначила, що це важлива інформація для родин, що чекають інформацію про рідних.

"Я дуже сподіваюся, що залучення МКЧХ сприятиме пошуку людей і ідентифікації загиблих. Також представники ОРДО і ОРЛО пообіцяли вирішити питання доступу місії МКЧХ до незаконно утримуваних. Ми давно добиваємося такого доступу, аби унеможливити негуманне поводження з полоненими", - додала представник України у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи.

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Геращенко розповіла, що українська сторона представила повну інформацію про роботу щодо звільнення всіх полонених. Вона нагадала, що згідно уточненої інформації від СБУ в цьому списку перебуває 140 українців, серед яких багато з важкими пораненнями і хворобами.

"Ми не полишаємо зусиль звільнення героїв ще цього року і працюємо в цьому напрямку. Дуже хочемо позитивних новин для родин наших героїв, думаю, шанс є. Хоча все дуже важко: продовжується спроба занизити кількість заручників з боку бойовиків, немає конкретики щодо звільнення, конкретної дати", - заявила Геращенко.

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Представник України наголосила, що на кожній Мінській зустрічі порушуються і питання звільнення українських полонених, що утримуються на території Російської Федерації. "Мінські угоди будуть виконані тільки тоді, коли Надія Савченко, Олег Сенцов і всі наші герої, що їх утримують в РФ, будуть в своїх родинах, будуть на волі", - наголосила вона.