Захоплення Комінтернового: бойовики проводять обшуки у місцевих мешканців та мінують території

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

«Вчора бойовики зайняли селище Комінтернове Новоазовського району Донецької області. За оперативною інформацією, у населений пункт зайшла посилена ротна тактична група противника під прикриттям бронетехніки. Бойовики проводять обшуки у будинках місцевих мешканців. Вже обладнали вогневі точки, проводять мінування», - повідомив він.

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Лисенко зазначив, що українське командування поінформувало про цей інцидент представників ОБСЄ та Спеціального центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

«Проте спостерігачі ОБСЄ не змогли туди дістатись з міркувань безпеки», - повідомив речник.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, вранці 22 грудня бойовики проросійських незаконних збройних формувань чисельністю до однієї посиленої роти з бронетехнікою увійшли в н. п. Комінтернове, який розташований у "сірій зоні" неподалік Маріуполя. За інформацією штабу, на озброєнні бойовиків, крім стрілецької зброї і гранатометів, є бойові броньовані машини, можливо, танки та інше важке озброєння, використання якого заборонено Мінськими домовленостями.